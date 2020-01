Der erste Comics für Intellektuelle, 1913 - 1944

Es war einmal eine Katze, die liebte eine Maus, einen Mäuserich, Ignatz hieß der.

Aber Ignatz mochte die Katze überhaupt nicht, Ignatz war eine aggressive Maus und hielt meist einen Ziegelstein in der Hand.

Den Ziegelstein warf er auf die Katze, und traf er sie am Kopf, sah dies die Katze d als Liebesbeweis an und liebte die Maus nur umso mehr. Sie war so voll Liebe, dass man sie für dumm halten konnte. (Und, mit Verlaub, das war sie auch.)

Es waren einmal Maus, eine Katze und auch noch ein Polizeihund, die Bulldogge Offissa Pupp.

Offissa Pupp bemühte sich sehr, den Ziegelwurf zu verhindern, oft genug erfolglos. Er war in die Katze heimlich verliebt und sperrte die Maus ins Gefängnis, das übrigens nur für diese Maus gebaut worden war.

So ging das 9.500 Mal in allen Variationen. Täglich ab 1913 unter dem Titel „Krazy Kat“ in den Zeitungen von Randolph Hearst:

Unter der Woche schwarz-weiß, ab 1916 am Wochenende ganzseitig und bald danach in Farbe.