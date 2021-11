Der brillante H.P. Lovecraft war ein Horror

Damit tauchen auch die augenfälligsten Schrecklichkeiten in Lovecrafts Werk auf, „Das Grauen in Red Hook“ (1925), in dem er Einwanderer als gesichtslose, abstoßende Masse zeigte. Und „Die Ratten in den Mauern“ (1923) mit einer Katze, die von ihm den Namen „Nigger-Man“ bekommen hat.

Aber auf den insgesamt 1.400 Seiten findet die Auseinandersetzung statt, die Literaturwissenschaftler seit langem fordern: Es wird neben den Geschichten erklärt, beleuchtet, man wird sich des Mists bewusst und kann danach den Schatz – denn das ist er – heben.

Ab sofort ist man gezwungen, doppelt zu lesen.

Herausgeber Leslie S. Klinger aus Kalifornien, ein Spezialist für Horror-Literatur, sagt: „Man kann brillant sein und trotzdem ein bigotter Fanatiker.“

Lovecrafts Ehefrau Sonia (aus jüdischer Familie stammend) ließ sich nach zwei Jahren scheiden, weil ihr Mann nicht aufhörte, über Juden zu schimpfen.

Sie erinnert sich an die kurze Zeit mit ihm in New York, als er „blass vor Zorn wurde angesichts der fremdländischen Elemente.“

Sie wollte ihn beruhigen: „Du musst sie ja nicht lieben. Aber sie so maßlos zu hassen, kann zu nichts Gutem führen.“

Er: „Es ist wichtiger zu wissen, was man hassen muss, als zu wissen, was man lieben muss.“

Rasch kehrte er in seine Heimatstadt Providence im Bundesstaat Rhode Island zurück. Allein. „Ich bin Providence“, hat er gesagt.