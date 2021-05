David Peace: Sowohl im Himmel als auch in der Hölle ist es grau

Das ist kein Krimi. Das ist Kriminalliteratur der anderen Art. Vom Feinsten. Vom Dunkelsten. Wobei „dunkel“ bei David Peace (Foto oben) immer grau heißt.

Das Licht ist bei ihm grau, der Himmel, selbst der Schatten – und ...

„Die Menschen sind sehr, sehr grau“, hat David Peace vor Jahren zum KURIER gesagt, als er in Wien war.

Schwarz-weiß gibt’s nicht.

Erlösung gibt’s keine.

„Ich kenne die Sehnsucht danach gut. Aber ich denke, nicht die Erlösung ist im Leben der entscheidende Punkt, sondern die Suche danach. Sie zählt.“

Der Brite lebt mit seiner Familie in Tokio. Seine Tokio-Romanserie begann mit „Tokio im Jahr Null“ – 1946, nach Japans Kapitulation. Mehr als eine Million Menschen, deren Häuser von den Amerikanern zerbombt wurde, beneiden die 100.000 Totem. In einem überschwemmten Luftschutzkeller liegt eine nackte Leiche im Kasten. Im dunklen See aus Urin und Kot, einen Meter hoch, tastet sich ein Polizist vor.