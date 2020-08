David Grossmann und die Hölle von Goli Otok

Eine Überlebende war Eva Panić-Nahir.

Der israelische Schriftsteller und Friedensaktivist David Grossman – zuletzt: „Kommt ein Pferd in die Bar“ (2016), Foto oben – löst mit „Was Nina wusste“ ein Versprechen ein.

Eva wünschte sich vom Freund so sehr den Roman ihres Lebens, durchaus auch mit Dazu-Erfundenem: Fünf Jahre nach ihrem Tod ist „Was Nina wusste“ erschienen.

Eva wurde im Buch zu Vera. Mit 40 kam sie aus Kroatien in einen Kibbuz nach Israel. Jetzt, zum 90. Geburtstag, fährt Vera mit ihrer Tochter Nina, etwa 60, und Enkeltochter Gili (Ninas Tochter, 39) nach Goli Otok, um am Ort des Schreckens zu erzählen. Gili filmt mit, auch für ihre Mutter Nina filmt sie, die an Demenz erkrankt ist und sich wünscht, den Film später im Heim vorgesetzt zu bekommen.