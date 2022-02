Das neue Journal von Karl-Markus Gauß, nonstop durch die Welt

Ein „Undsoweiter“ mag er nicht sein. Seit er gehört hat, wie ein Sohn über seinen verstorbenen Vater gesagt hat:

„Er wollte immer helfen und unterstützen und so weiter.“

Was jemand war: Als „Undsoweiter“ ist er nichts, und er kann nicht ewig bleiben, was er wirklich war. Von dieser Reduzierung möge man uns alle verschonen.

Damit man aber hier nicht in Platznot gerät, muss erlaubt sein, sich vor dem Aufzählen, wer er ist und was er kann, überhaupt zu drücken:

Der Salzburger Karl-Markus Gauß ist in „Die Jahreszeiten der Ewigkeiten“ wieder ganz der Karl-Markus Gauß der Bücher „Ruhm am Nachmittag“ bzw. „Der Alltag der Welt“. Er wundert und ärgert sich wieder, er analysiert, was in der Welt geschieht und ihn beschäftigt.

Sein Tage- bzw. Jahresbuch kann als „Protest gegen dumme Witzbolde“ verstanden werden, zu denen durchaus auch Künstler und Politiker zählen. Begonnen wird, indem er sich auf den Weg in die Volksschule begibt, in den er vor sechs Jahrzehnten erstmals eingebogen war; und dann schreibt er übers Kinderkriegen und kommt auf den IS, übersiedelt zu Kurz und Trump und Orbán ...