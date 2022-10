Das Gfrett mit dem Gfrast wird wiederholt und ergänzt

Es ist ein Gfrett, alles. Deshalb frettet man sich bzw. wurschtelt sich mühevoll durch. Ein Dialektwort, das auch schon auf „Die Infantin trägt den Scheitel links“ gepasst hat.

So hieß der Roman der Salzburgerin, die sich Helena Adler nennt (Foto oben). Er war für mehrere Buchpreise nominiert. Eine komische Oper zum Thema Erwachsenwerden in der Provinz. Helena Adler aber sah darin „am ehesten ein Haus- und Hofpanorama“, in dem ein Mädchen am Bauernhof der Familie versucht, als Königliche Hoheit aufzutreten, während ihre Schwestern drohen, falls sie weiterhin spinnt, werde man sie mittels Spritze einschläfern.

Eine erste Sprachbombe war das. Kein Satz durfte bloß ein Satz sein. Er musste originell sein und Spott haben und Hirn.

„Fretten“ ist keine Fortsetzung, schon eher eine Wiederholung mit neuen Schwerpunkten. Die Erzählerin wächst bei verwilderten Landbewohnern heran, ein paar Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt. (So ein Zufall! Wie Helena Adler!) Die Leute sind auf der Suche, aber sie finden nichts. Sie machen sich auf den Weg, aber sie kommen nie an.

Immerhin hat die Großmutter einen guten Spruch drauf: Ein Mann ist gefährlich, solange er ein Joghurt beißen kann.