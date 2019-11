Dao De Jing: Die alten Chinesen planten die innere Revolution

Ein Übersetzen dieses Vermächtnisses ist immer bloß eine Nachdichtung. Vieles kann missverstanden werden. Zum Beispiel dào ... das Wort bedeutet: Weg, aber auch Argument und denken, reden usw.

Der Deutsche Michael Hammes ist Sprachwissenschaftler und Arzt, ausgebildet in Peking in Chinesischer Medizin. Unzufrieden über bisherige „Übersetzungen“ ist er außerdem noch. Er bleibt nah am Original, entschlüsselt (wieso sollen wir wie ein Blasbalg sein? Hammes weiß es) und erörtert. Das schön Geheimnisvolle geht dabei nicht verloren, es wird bloß ergänzt, damit die „innere Revolution“ möglich wird – die dazu führt, Ballast abzu werfen.

Nicht vergessen: „„Wer Selbstdarstellung betreibt, ist nicht erleuchtet.“



Lăo Zĭ:

„Dao De Jing“

Übersetzt und

erläutert von

Michael Hammes.

Manesse Verlag.

480 Seiten.

22,70 Euro.

KURIER-Wertung: *****