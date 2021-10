Dante als Comics: In der Hölle singt Chris de Burgh

Hat lange gedauert, bis jemand „Das Inferno“, diesen bildstarken Teil von Dantes „Göttlicher Komödie“, in die heutige Zet holt und in einen Comics verwandelt. Ans Heute angepassten, in dem das Original aber nicht verloren geht.

Zerberus ist da. Und Fährmann Charon. Und Vergil, der den Sünder Dante führt – Vergil, gezeichnet als roter Schakal, denn Schakale kennen sich im Totenreich aus.