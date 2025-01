Daniel Glattauer: Man muss nur eine Ahnung von der Liebe haben

Das Zugabteil teilt er mit einer attraktiven Frau frühen mittleren Alters, die ihn recht bald mit Blicken fixiert und kurz darauf versucht, ein Gespräch zu beginnen. Sehr zu seinem Leidwesen, denn er wollte eigentlich ungestört bleiben und gedankenverloren aus dem Fenster schauen. Wahrscheinlich hat sie ihn erkannt, alle oder zumindest einige seiner Bücher gelesen und will nun sicher mit ihm über sein kreatives Schaffen reden. Es kommt jedoch anders, denn sie hält ihn zunächst für ihren ehemaligen Englischlehrer, weiß dann weiterhin nicht, woher sie sein Gesicht kennt, bis er sie aufklärt. „SIE sind Eduard Brünhofer, da sitze ich ja neben einer Berühmtheit.“

Daniel Glattauer erzählt in seinem neuen Roman „In einem Zug“ vom Gespräch zweier Personen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite der seit einer halben Ewigkeit glücklich verheiratete Autor Brünhofer, von Glattauer vermeintlich autobiografisch und als Ich-Erzähler beschrieben, und ihm schräg gegenüber die selbstbewusste Physio- und Psychotherapeutin Catrin Meyr, die nicht an langjährige Beziehungen glaubt, mit ihm aber unbedingt über die Liebe sprechen will. „Was befähigt einen Autor, über die Liebe zu schreiben?“, fragt sie ihn.

„Die Ahnung. Man muss nicht alles erfahren haben, worüber man schreibt, man muss nur eine Ahnung davon haben.“ Mittlerweile ist Eduard Brünhofer durch ein Glas Rotwein aus dem Speisewagen gesprächiger geworden.