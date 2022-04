Daniel Defoe schrieb Fake News unter 198 Pseudonymen

Defoe ist offen ihr Feind. Er schreibt gegen die Anglikanische Kirche, gegen die Verfolgung Andersdenkender, für die Freiheit, fürs einfache Volk.

An den Pranger gestellt und ins Gefängnis geworfen, schaut er eine Zeitlang lieber nicht in den Spiegel: Um am Leben zu bleiben, spioniert er für die Königin und verbreitet Fake News – zum Beispiel löst er Intrigen aus und deckt sie unter anderem Namen auf: 198 Pseudonyme verwendet er als Autor mehrerer Zeitungen. Defoe bewegt sich in Windsor und in der Londoner Unterwelt. Am Ende riskiert er erneut sein Leben. Er begründet den investigativen Journalismus, prangert Korruption an, beschützt die Pressefreiheit, entlarvt Verschwörungstheorien.

Viel gibt es zu erzählen. Alles interessiert – das Bild einer alten Welt sowie die Abenteuer. Markus Gasser macht uns darauf aufmerksam, dass historische Romane gut geeignet sind, die heutige Zeit besser zu sehen.

Er verschweigt aber nicht: Eine gute heutige Zeitung macht das ebenfalls.



Markus

Gasser: „Die

Verschwörung der Krähen“

C.H. Beck Verlag

238 Seiten.

23,95 Euro

KURIER-Wertung: ****