Claudio Magris weiß, wo Österreicher aus Wandteppichen steigen

Claudio Magris schiebt seine Gedanken hin und her, und diesmal macht er das in fünf kurzen Erzählungen, von denen jene, die dem Buch den Titel gibt, in Krems beginnt.

Dieses Bild kann nicht nur in Niederösterreich Staunen auslösen: Magris fühlt sich vom heutigen Krems an die sagenhafte Stadt Vineta in der Ostsee erinnert, auf deren Straßen die Menschen in antiken Gewändern umhergehen.

Er stellt sich vor, wie sie nachts aus den Wandteppichen ins Leben treten.

Claudio Magris war in Krems, eine Einladung zum Abendessen. Kleinigkeiten aus seiner Biografie reichen dem Triestiner (dem „letzten Kaffeehausliteraten Triests“), damit seine Geschichten eigene Wege gehen. So führt die Erinnerung an eine Schulkollegin, die vor 60 Jahren für ihn unerreichbar war (und jetzt mit ihm telefoniert) zu Gedanken, wie sich die Zeit anfühlt. Wie es sich anfühlt, wenn die Zeit vergeht.

Alle Erzählungen sind Auseinandersetzungen mit der Zeit. Es sind in die Jahre gekommene Männer, die nur ein kleines bisschen melancholisch werden. Es sind kluge Männer. Dass für sie etwas zu Ende geht, ist der Beginn einer neuen Freiheit, ein „unendliches Geschenk“.