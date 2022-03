Catalin Dorian Florescu über 100 Jahre in Bukarest

Catalin Dorian Florescu (Foto oben) ist ein wunderbarer Geschichtenerfinder. Der rumänische (und seit 1982 in Zürich lebende) Nachkomme von Scheherazade.

Seinen Märchen gelingt – in „Der Mann, der das Glück bringt“ (2016) – die Verbindung zwischen einem frierenden Zeitungsverkäufer zu Silvester 1898 in New York und einem Riesen im Donaudelta, der beobachtet, wie lange Graureiher auf einem Bein stehen können; eine Leprainsel kommt auch vor.

In „Jacob beschließt zu lieben“ (2010) verfolgt Florescu eine Familie über 300 Jahre. Im aktuellen Roman begnügt er sich mit rund 100 und ist weniger märchenhaft. Geht ja nicht anders, denn kommunistische Lager spielen eine Rolle.

Aber erzählt wird wieder von vielen Menschen – in fünf Generationen, und alle, alle bekommen vom Autor ein Gesicht, das ist keine Selbstverständlichkeit, und ein eigenes Leben.

Brände werden gelöscht, denn die Familie Stoica ist eine Feuerwehrfamilie. Nur der Jüngste schlägt aus der Reihe: Victor wird, vom Freund als „Volksfeind“ verraten, nach jahrelanger Haft Arbeit in einer Zündholzfabrik finden. Zündhölzer sind wertvoll: Wenn es keinen Sprit für die Feuerzeuge der Kettenraucher gibt ...