"Bullett Train": Das Buch hinter dem Action-Thriller mit Brad Pitt

Er steigt in die Supereisenbahn von Tokio nach Morioka – Fahrzeit: 1 Film bzw. nicht ganz 2 Stunden. Einen Koffer soll er nehmen. Über Kopfhörer erfährt er, wo der Koffer liegt. Nanao hat vom Inhalt keine Ahnung.

Insgesamt fünf Killer, ungewöhnliche Killer, nehmen Platz, jeder in anderer Mission. Einer geht noch zur Schule. Aber fand nichts dabei, einen Sechsjährigen auf ein Hausdach zu locken und hinunterzustoßen.

Zwei Killer haben soeben ein Entführungsopfer befreit, auch das Lösegeld ist in Sicherheit. So glauben sie zunächst. Der Koffer ist weg. Außerdem sackt der von ihnen Gerettete plötzlich tot zusammen. Was nichts daran ändert, dass einer dieser katastrophalen Aufpasser ständig von „Thomas the Tank Engine“ redet, der TV-Serie für Kinder.

Der Killer kennt alle Freunde der kleinen Lok.

Bei Thomas wird ein Lied gesungen: Man soll ein Buch nicht nach dem Umschlag beurteilen – symbolisch gemeint.

Na gut.

Vier Sterne.



Kōtarō Isaka:

„Bullet Train“

Übersetzt von Katja Busson.

Verlag

Hoffmann und Campe.

384 Seiten.

22,70 Euro

KURIER-Wertung: ****