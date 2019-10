Buckritik: "Ein Inselreich", der Debütroman von Helmut Pisecky

Ein Inselreich. Kommt ein Brief nach Österreich, von einer Insel namens „ Neu-Österreich“, die in der Nähe von Kiribati sein soll. Es ist eine Anzeige wegen Mordes. Man informiert gewissermaßen das Mutterland, und die Innenministerin wünscht, dass sich die Wiener Polizei darum kümmert. Also steigt ein Chefinspektor ins Flugzeug. Er hat nicht vor, sich an den Strand zu legen.