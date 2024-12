Buchtipps für Weihnachten - Klassiker unterm Christbaum

Charles Dickens und Weihnachten, das lässt sich im angelsächsischen Raum ohnehin nicht voneinander trennen: Dickens’ „A Christmas Carol“ ist die Weihnachtsgeschichte schlechthin (mit der feinen Pointe, dass der Autor hier von seinem Verlag ganz unweihnachtlich übers Ohr gehauen wurde und finanziell fast nichts von dem Erfolg hatte). Der große Brite (1812–1870) ist insbesondere aber auch als Miterfinder dessen in die Geschichte eingegangen, was wir heute noch unter dem Begriff Roman verstehen. Und er ist ein gutes Mittel gegen den Irrglauben, dass die Vergangenheit besser war: Seine Schilderungen von Leid und Armut im England des 19. Jahrhunderts („Oliver Twist“, „Große Erwartungen“) sind auch heute noch überaus beklemmend. „David Copperfield“ nun hat im Schaffen Dickens’ eine Sonderstellung – verarbeitet er darin doch jene Fragmente aus der eigenen, bitteren Kindheit, die er eigentlich als Autobiografie veröffentlichen wollte. Dickens – dessen Eltern in finanzielle Bredouillen gerieten – musste als Mehr-oder-weniger-Kindersklave in einer Fabrik schuften; nur eine zeitgerechte Erbschaft rettete ihn. SchnörkellosDas Ganze ist aber natürlich Literatur des 19. Jahrhunderts – also für heutige Begriffe durchaus blumig und entschleunigt. Mehr als ein halbes Jahrhundert ist auch die letzte Übersetzung ins Deutsche alt, seither hat sich sprachlich einiges getan. Rowohlt hat nun eine Neuübersetzung verlegt: Melanie Walz hat „David Copperfield“, die Lebensbilanz eines trotz brutaler Kindheit erfolgreichen Autors, für das aktuelle Lesepublikum sanft entstaubt und von Manierismen und Schnörkeln der bisherigen Übersetzungen befreit. Das tut dem feinen Humor, den Dickens seiner über weite Strecken auch tragischen Erzählung mitgibt, und den märchenhaften Figuren in David Copperfields Leben gut. 1.300 Seiten mit ausführlichen Notizen am Schluss sind ein würdiges Weihnachtsgeschenk.

Sie wollte nichts als Freiheit: Toni Morrisons „Menschenkind“ wurde zu „Beloved“

Wer ist dieses merkwürdige, wunderschöne Wesen, das da eines Tages auf der Veranda sitzt und nicht mehr gehen will? Die 17-jährige Denver weiß es sofort. Es ist der Geist ihrer toten Schwester, der zurück zur Mutter will. „Die, die einen bösen Tod sterben, bleiben nicht unter der Erde.“ Und böse war der Tod des damals zweieinhalbjährigen Kindes, auf dessen Grabstein nur das Wort „Beloved“ steht, gewiss. Dabei hatte Beloveds Mutter, gerade der Sklaverei entflohen, sich für ihre Kinder nichts gewünscht als ein Leben in Freiheit. Der Preis dafür war immens. Oft fragt man sich beim Lesen, was ein Mensch eigentlich ertragen kann. Dabei deutet Toni Morrison ja nur an.

„Menschenkind“ hieß Toni Morrisons 1987 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Roman in der ersten deutschen Fassung. Die nun vorliegende Neuübersetzung von Tanja Handels übernimmt den Originaltitel „Beloved“. Sie habe, schreibt Morrison im Vorwort, mit diesem Buch Versklavung zur persönlichen Erfahrung machen wollen. Das ist ihr gelungen, „Beloved“ fesselt und erschüttert. Das literarische „Gelände der Versklavung“ (Morrisons Worte), ist heute besser erschlossen als 1987, Autoren wie Colson Whitehead oder Percival Everett haben hier zuletzt überzeugende Arbeit geleistet. „Beloved“ jedoch ist einzigartig. US-Geschichte, Traumaverarbeitung, Grusel. Angeblich ist dieses Buch in den USA Schullektüre. Hoffentlich stimmt das.

Toni Morrison: „Beloved“. Übersetzt von Tanja Handels. Rowohlt. 444 S. 29,50 €

Eine Kindheit in Dublin: Roddy Doyles Bubengeschichte "Paddy Clarke Ha Ha Ha"

Eine Biene wird im Teer versenkt. Der Nachbarsbub muss Persil schlucken. Und vom großen Zeh löst sich der Fußnagel. Der 10-jährige Patrick Clarke findet das „großartig“. Streiche spielend zieht „Paddy“ mit seinen Freunden durch das Dublin der 60er, die Straßen der Arbeiterviertel sind ihre Spielplätze. Autor Roddy Doyle schildert in „Paddy Clarke Ha Ha Ha“ die Abenteuer der Bubenbande aus der Sicht des jungen Helden – in nüchterner Sprache und, dem Erscheinungsjahr 1993 geschuldet, mit so manchem heute politisch inkorrekten Begriff. Der mit dem Booker Preis ausgezeichnete Roman ist eine Sammlung eindringlicher Anekdoten über bittersüße Kindheitserfahrungen, grausame Spiele und harte Bestrafungen. An die Stelle einer durchgehenden Handlung tritt ein schleichender Prozess: Die zu Fußballfeldern auserkorenen Flächen verwandeln sich in Neubauten, die Ehe der Eltern beginnt zu bröckeln und am Horizont, da zeichnet sich langsam das Erwachsenenleben ab.

Roddy Doyle: „Paddy Clarke Ha Ha Ha“ Übersetzt von Alexandra Rak. Goya. 320 Seiten. 25,50 Euro