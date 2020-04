Buchkritik: Ursula Poznanski und Teil 2 der "Vanitas"-Serie

Die Angst soll man spüren, auf jeder Seite, mehr noch als im ersten Teil der „ Vanitas“-Thrillerserie: Ein deutscher Polizeispitzel wechselte zum eigenen Schutz vor einem Mafiabande nach Wien, eine Frau mit kanadischem Snipergewehr. Unter dem Namen Carolin Bauer arbeitet sie in einer Blumenhandlung am Zentralfriedhof und hofft, dass es kein Aufsehen gibt in Wien-Simmering.