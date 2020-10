Buchkritik: Tanja Paar und "Die zitternde Welt"

Der Buchumschlag ist gelungen. Ein Baum, verkehrt, seine Blätter und Früchte hat er unten, den Stamm oben, dazu der Titel „Die zitternde Welt“: Nicht nur Bäume werden entwurzelt, wie man gleich sehen / lesen wird – das Wort „sehen“ passt schon:

Obwohl sich die gebürtige Grazerin Tanja Paar (Bild oben) sowohl in der Zeit als auch im Raum so weit wegbewegt, schafft sie’s, dass man daneben in einem Sessel zum Sitzen kommt und Generationen beobachtet.

Ab 1896.

Beginnend in einem Bergdorf in Anatolien.

Die hochschwangere Maria aus einem oberösterreichischen Dorf reist dem Kindesvater ins Osmanische Reich nach. Wilhelm ist ein junger Ingenieur und arbeitet für die Eisenbahngesellschaft an der Balkanbahn (von Deutschland in den Iran). Dass sich Maria „benimmt“, das hätte er gern. Aber sie will reiten, frei sein. Der Französischlehrer ihrer Söhne wird ihr Geliebter; und ihr braver, biederer Ehemann wird an Syphilis sterben.