Buchkritik: Sven Regner und "Glitterschnitter"

Das ist der fünfte Band über den Herrn Lehmann, der in den 1990ern in einer Berliner Kneipe arbeitet und Kondensmilch aufschäumen will. Ein Österreicher, der bei ihm eine Melange bestellt (Lehmann weiß noch nicht, was das ist), heißt Kacki. Österreich muss deshalb nicht traurig sein, ein deutscher Freund von ihm wird P. Immel genannt.