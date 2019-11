Buchkritik: Peter Rosei geht "Die große Straße"

So liest man gleich noch lieber, was sich in fünf Jahrzehnten an Aufzeichnungen angesammelt hat. Amerika, Asien, Europa.

Und Rosei hat nicht sich selbst gesucht, er war schon da (sozusagen). Aber das Andere, das Fremde wollte er sehen, und da kann durchaus das blaue Licht des Regens sein Die Tempel in Kambodscha verachtete er auch nicht.

Das dritte Auffällige ist: Peter Rosei ist immer auch an der Wirtschaft des Landes interessiert. Über die, die ihr Herz ans Geld gehängt haben, hat er Romane geschrieben. Mit den anderen ist er gern zusammen. Weltweit.



Peter Rosei:

„Die große

Straße“

Residenz Verlag.

256 Seiten.

22 Euro.

KURIER-Wertung: ****