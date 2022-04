Buchkritik: N.K. Jemisin und "Die Wächterinnen von New York"

Große Städte sind Lebewesen. Sie werden geboren, abgenabelt, reifen, können sterben. Soweit kann man sich’s gut vorstellen. Aber sie haben Feinde, und weil sie sich gegen Zerstörung schwer allein verteidigen können, suchen sie sich Wächter aus. Avatare, wenn man so will. New York hat fünf. Sie verkörpern die Stadtteile. Keine Götter, sondern halbwegs normale Menschen im Kampf mit dem Horror, der auch in Form von Rassismus auftreten kann.