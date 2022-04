Buchkritik: Michael Dangl und sein "Hymnos an den Süden"

Bühne, Blatt, Frühe: Noch zittern sie vor Unschuld, noch warten sie sehnsüchtig auf die Ideen, die sie ausfüllen werden; und das machen sie in Michael Dangls „Hymnos an den Süden“, dem begeisterten langen Gedicht, dem der Satz vorangestellt wurde: Es ist die Sonne, die regiert. Uns regiert. Alles beherrscht, wenn sie aufsteigt: „Nichts anderes zählt.“ Der Dichter will sie sammeln, ernten, einkochen „für das harte Brot des Winters“. Dieser Mann spürt sich (und vieles).

Michael Dangl: „Hymnos

an den Süden“

Braumüller Verlag.

80 Seiten.

18 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern