Buchkritik: Lisa McInerney aus Irland und "Blutwunder"

Aber nein, Ryan will in der Fortsetzung „ Blutwunder“ seine Heimatstadt Cork mit 200.000 Ecstasy-Tabletten versorgen, echt italienischen, und das geht schief. Wer einen Krimi lesen will, hat hier wenig verloren. Es geht um den frechen Sound von Lisa McInerney und Übersetzer Löcher-Lawrence – der so klingt wie Ryans Ex-Freundin: „Weißt du, was wirklich weh tut? Zu begreifen, dass ich sechs meiner besten Jahre damit zugebracht habe, mit einem verdammten Wahnsinnigen zu schlafen.“

Lisa

McInerney:

„ Blutwunder“

Übersetzt von Werner Löcher-Lawrence.

Liebeskind

Verlag.

352 Seiten.

22,70 Euro.

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern