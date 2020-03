Buchkritik: Katharina Tiwald spielt "Macbeth Melania"

Für das Theater hat Katharina Tiwald (Bild oben) kürzlich Enrico Caruso mit Tony Wegas verschmolzen („I did it my Wegas“). Das funktioniert ... und im Roman bringt die Burgenländerin Trump und Macbeth zusammen, vor allem um Melania Trump und Lady Macbeth geht es ihr – das nächste reizvolle G’spann ist gelungen.