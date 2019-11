Buchkritik: Jussi Adler-Olsen und sein "Opfer 2117"

Aus Dänemark hört man, Band acht sei der beste der Serie ums Sonderdezernat Q. Ist er aber nicht. Was als „komplex“ gelobt wird, ist ein Zusammenführen von Teilchen, die nur mit Krampf zusammen gehören.

Auf einem Strand in Zypern liegt ein Flüchtling, eine ältere Frau, sie kommt als Opfer 2117 auf die Mittelmeer-Liste. Aber sie ist nicht ertrunken, sie wurde ermordet ... und in einer Wohnung erschießt ein Computerspieler 2117 Spieler, virtuell. Dann will er die Tote, die er nicht kennt, mit seinem Samuraischwert rächen.