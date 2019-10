Buchkritik: Josef Haslinger und "Child in Time"

Das Lied, 1970 auf dem Album „ Deep Purple in Rock“, wollte keine Geschichte erzählen – so verriet Sänger Ian Gilliam. Aber für viele wurde "Child in Time" zur Hymne gegen Krieg und für Freiheit. Josef Haslinger („Das Vaterspiel“) hörte es oft und brauchte es sehr, um sich in Form zu bringen nach der Klosterschule.