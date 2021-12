Buchkritik: Jami Attenberg und "Ist alles deins!"

Ein Reicher liegt mit Herzinfarkt in New Orleans im Spital, ein grausamer Geschäftsmann und Patriarch. Mafioso? Vergewaltiger? Er hätte ins Gefängnis gehört. Ein 73-jähriger, der mit Trump groß wurde. Seine durch ihn zerstörte Familie wartet ... „Bald würde er sterben, dann wäre alles im Lot“, denkt seine Tochter. Sie will von der Mutter wissen, warum sie bei dem Kerl geblieben ist. Warum sie ihre Kinder nicht beschützt hat.

Jami Attenberg holt überraschend Unbeteiligte in die Geschichte. Aber es ist ohnehin niemand unbeteiligt.



Jami

Attenberg: „Ist

alles deins!“

Übersetzt von

Barbara Christ.

Schöffling Verlag.

320 Seiten.

24,95 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern