Buchkritik: Ivan Ivanji und "Corona in Buchenwald"

Ivan Ivanj - Foto oben - war Titos Deutsch-Dolmetsch, auch Diplomat, Journalist. Er hat Auschwitz und Buchenwald überlebt, 92 ist er, er wohnt in Belgrad und Wien: Der Serbe hat viel erlebt und viel zu sagen, auch im Roman „Corona in Buchenwald“ setzt er mehrmals dazu an, bleibt aber zu lange dort stehen, wo die zwölf Personen vorgestellt werden, die sich mit Erzählen die Zeit vertreiben.