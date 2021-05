Buchkritik: Hans von Trotha und "Pollaks Arm"

Der rekonstruierte rechte Arm war heldenhaft ausgestreckt. Es sah so aus, als könnte Laokoon in der berühmten antiken Skulptur die Schlange besiegen. Der Original-Arm war verschwunden. Er wurde um 1905 vom österreichisch-tschechoslowakischen Kunstsammler und Archäologen Ludwig Pollak (1868 - 1939), der in Rom lebte, gefunden und dem Vatikan geschenkt. Der Arm war im Ellenbogen abgewinkelt. Damit war deutlich, Laokoon hatte gegen das Monster keine Chance.