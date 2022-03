Buchkritik: Gianfranco Calligarich und "Der letzte Sommer in der Stadt"

Auch wenn sich Leo Gazzarra durch Rom treiben lässt und, weiß gekleidet, am Strand steht, wird man kaum an Fellini und Mastroianni denken. Und schon gar nicht wird man Nino Rotas Musik hören. Zwischen den 1950ern in „La Dolce Vita“ und dem Roman von Gianfrancos Calligarich - Foto oben - „Der letzte Sommer in der Stadt“ über die frühen 1970er liegen mehr als 15, 20 Jahre. Der Sound ist ganz anders: „Leo, was macht das Leben?“ – „Keine Ahnung.“