Buchkritik: Gabriele Kögls "Gipskind"

Das erste Urteil lautete: Das Kind wurde in den 1960ern in der kleinen Welt betender steirischer Bauern geboren. Das zweite Urteil war: Andrea konnte zwar früh reden, ein gescheites Mädchen wuchs heran, aber stehen konnte Andrea nicht, gehen konnte sie nicht. Deshalb verbrachte sie ihre Kindheit großteils in Gips, der die Beinchen spreizte.