Buchkritik: Emma Stonex und "Die Leuchtturmwächter"

Stonex - Foto oben - ließ sich von den im Jahr 1900 verschwundenen Wärtern auf der Insel Eilean Mòr inspirieren. (Die Gruppe Genesis singt darüber.) Man erfährt auch in Stonex’ Fantasie nicht, was geschah. Gut so. Wählen kann man, ob es eine Riesenwelle war oder Mord oder ein vierter Mann.

Man kann nicht wählen, ob das Buch Horrorgeschichte, Gespenstergeschichten oder Psychogramm ist: Er ist alles; und alles ganz wunderbar. Sehr abwechslungsreich. Sowohl die Leuchtturmwärter werden ausgeleuchtet als auch ihre Witwen an Land, die nichts mehr miteinander reden.



Emma Stonex: „Die Leuchtturmwärter“

Übersetzt von

Eva Kemper.

S. Fischer Verlag.

432 Seiten.

22,95 Euro

KURIER-Wertung: ****