Buchkritik: Elvira Dones und "Verbrannte Sonne"

Dortunten ist Albanien. Dortoben ist Italien. Die (ultrabrutale) albanische Mafia hatte nach Ende des kommunistischen Regimes leichtes Spiel, jungen Frauen ein besseres Leben zu versprechen. Wer wollte schon bleiben und von 25 Euro im Monat leben? Albanien wurde internationale Drehscheibe des Menschenhandels

„Verbrannte Sonne“ von der in Albanien geborenen, in der Schweiz lebenden Elvia Dones - Foto oben - ist eine Perle, noch nie in dieser rohen Art gesehen / gelesen – äußerst schmerzhaft. Auch in Österreich verurteilten Richter Menschenhändler lange Zeit milde, den Strafrahmen bis zehn Jahre schöpften sie nie aus.

Elvira Dones:

„Verbrannte Sonne“

Übersetzt von

Florian Kienzle.

Verlag Ink Press.

440 Seiten.

23,70 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern