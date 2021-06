Buchkritik: Donna Leon und "Flüchtiges Begehren"

Denn zwei amerikanische Touristinnen, die von Venezianern zu einer nächtlichen Bootsfahrt eingeladen wurden, liegen übel zugerichtet vor der Tür zur Notaufnahme. Das reicht. Man hört in „Flüchtiges Begehren“ trotzdem kein Plätschern. Am Ende brechen als Draufgabe Knochen: Commissario Brunetti wundert sich selbst über seine rohe Art. Wichtiger ist, dass er Tacitus liest. Noch wichtiger ist Venedig (diesmal mit einem Hauch Neapel). In den Lokalen an der Riva degli Schiavoni soll man übrigens keine Tramezzini essen, aber unbedingt am Ponte dei Greci.

Donna Leon:

„Flüchtiges

Begehren“

Übersetzt von Werner Schmitz.

Diogenes Verlag.

320 Seiten.

24,70 Euro

KURIER-Wertung: ****