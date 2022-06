Buchkritik: Der Chilene Diego Zúñiga und „Camanchaca"

Es ist Nebel in Chile, der Camanchaca; in ihm verschwinden die Gefühle. Es bleibt das kühle Gerüst einer Erzählung: Dass ein 20-Jähriger schlechte Zähne und Übergewicht hat und vom Vater und dessen „neuer“ Frau nach Peru gebracht wird. Dort ist der Arzt billiger als in Santiago, wo der junge Mann – er ist der Erzähler – mit seiner Mutter lebt. Mit ihr muss er in einem Bett schlafen, fürs Heizen fehlt Geld. Der Vater bildet sich ein, er ist der Beste, weil er dem Sohn Socken kauft. Der Sohn sagt ja. Aber meist schweigt er.