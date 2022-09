Buchkritik: Denis Scheck und sein "Kulinarischer Kompass"

„Er“ ist Denis Scheck, der gern isst und gern kocht und als Literaturkritiker der ARD zu großem Theater neigt, indem er Bücher, die ihm nicht gefallen, wegwirft oder vom Blitz treffen lässt.

Seine gesammelten kulinarischen Kolumnen sind häppchenweise genießbar, und mitunter lächelt man, wenn er isst. Denkt Denis Scheck bei Pastinaken an Donald Duck und bei Schokolade an die Peanuts, kennt man seine Vorlieben. Das Knäckebrot-Rezept bewahrt das Buch vor dem Wegwurf: Mehl, Haferflocken, Wasser und Nüsse oder Kräuter. Das passt in die Zeit.

Denis Scheck:

„Schecks

kulinarischer Kompass“

Piper Verlag.

304 Seiten.

26,80 Euro.

KURIER-Wertung: ***