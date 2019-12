Buchkritik: Daria Wilke und "Die Hyazinthenstimme"

Der Roman gibt den Kastratensängern eine Bühne, aber nicht (nur) denen aus der Barockzeit, sondern vor allem den Kindern, die von ihren Eltern weggegeben wurden, in ein Internat, in ein – sagen wir’s zur Sicherheit dazu – fiktives Schloss in der Steiermark, wo sie Ausbildung bekommen ... und das Messer angesetzt wird.