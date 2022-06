Buchkritik: Daniel Wisser und "Die erfundene Frau"

Lisa 7 ist eine weibliche Maus. Aber sonst – Claudia, Paula, Ingrid ..., die den Kapiteln ihre Titel geben – sind es Frauen in den 22 Erzählungen in alltäglichen Situationen. Etwa, wenn man einen Mann, der nur sein Cello anstarrt, aus der Wohnung wirft. Etwa, wenn eine Frau besser nicht vom Arbeitskollegen geküsst wird.

Etwa Ilse, die sich in der Wiener Innenstadt eine teure Handtasche leisten will – aber ausgerechnet in diesem Moment stirbt ihr kleiner Hund, und sie bittet um ein Sackerl für den Abtransport.

Na gut, das ist nicht ganz alltäglich.