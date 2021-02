Buchkritik: Claude Anet und "Ariane" (ohne Audrey Hepburn)

Eine moderne Frau (sie hat eben erst maturiert) und ein vergleichsweise alter Geschäftsmann (Gary Cooper war damals 56) sind sehr bemüht, sich nicht ineinander zu verlieben. Am Ende, wenn er im Zug für immer wegfährt, schnappt er sie im letzten Moment, um mit ihr und so weiter und so fort. Der Film zeigte diese letzte Szene lieber nicht. Der Film knisterte nicht. Er war bloß ein Pariser Märchen.

Aber die Grundlage, der Roman des gebürtigen Schweizers Claude Anet (1868 – 1931), hat zwischen den Zeilen Sex. Und in den Dialogen, die keinen Billy Wilder brauchen, die Liebe. In Russland spielt das Original – es ist aus 1920! Das Wort cool war damals nicht bekannt, aber cooler als Ariane geht schwer.



Claude Anet:

„Ariane – Liebe am Nachmittag“

Übersetzt und mit einem Nachwort von Christian

Wachinger.

Dörlemann

Verlag.

272 Seiten.

23,70 Euro

KURIER-Wertung: ****