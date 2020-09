Buchkritik: Christian Klingers "Liebende von der Piazza Oberdan“

In die Geschichte kann man eingehen, und in DER Geschichte kann man „eingehen“. Bei Pino Robusti trifft beides zu: Die Risiera di San Sabba, das nationalsozialistische KZ in Triest (heute Museum) erinnert an ihn: Als Widerstandskämpfer wurde er erschossen, seine Eltern fanden in der zurückgegebenen Kleidung Briefe, die ausgestellt werden.

Aber vielleicht war er gar kein Widerstandskämpfer. Vielleicht wurde er es erst in Haft und war zunächst „nur“ ein Liebender, der immer auf der Piazza Oberdan auf seine Freundin wartete. So geriet er unter Spionageverdacht – dort war das Hauptquartier der SS.