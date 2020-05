Buchkritik: Avi Primor und "Weit war der Himmel über Palästina"

Es hätte nicht so kommen müssen. Im Nahen Osten könnte es friedlich sein – wie vor rund 150 Jahren: Avi Primor (Foto oben), in den 1990ern israelischer Botschafter in Deutschland, hat einen Roman auf historischem Fundament gebaut, der zeigt, was vor der Zeit des Hasses geschah, als Jerusalem zwar die Heilige Stadt war – aber auch ein armseliges Provinznest in Palästina, das damals noch zum Reich der Osmanen gehörte.