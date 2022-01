Buchkritik: Alain Damasio und "Die Flüchtigen"

Die 800 Seiten sind ein Skandal, das geht kürzer. Aber darüber regen wir uns überhaupt nicht auf, denn „Die Flüchtigen“ ist so außergewöhnlich – sprachmächtig sowieso, aber so reich an Erfindungen, sogar Wörter erfindet Alain Damasio (Foto oben). Sein Roman wiegt offiziell 1 Kilo, aber in Wahrheit 100. Er wiegt schwer.