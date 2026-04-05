Buchverfilmungen: Austen, Homer, Hoover - was soll man vorher lesen?

Kult nicht nur für die Jugend „Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping“ ist ein Prequel der erfolgreichen Filmserie mit Jennifer Lawrence. Es geht auch hier um die Hunger Games, eine Art moderne Gladiatorenspiele. Im Mittelpunkt steht aber der spätere Mentor von Katniss Everdeen, Haymitch Abernathy (ab 20. November im Kino).

Vorher lesen, ja oder nein?

Ja, denn Suzanne Collins’ apokalyptische Romanreihe war die Vorhut des Siegeszugs des Young-Adult-Genres – und viele wiederkehrende Motive finden sich schon hier.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Oetinger Suzanne Collins: „Tribute von Panem – Der Tag bricht an“ (Oetinger).

464 Seiten. 27,95 Euro

Eine Geschichte der USA Ein Buch zu verfilmen, dessen Verfilmung so ikonisch ist, dass sie sogar – in Form von James Dean – das Buchcover nach wie vor illustriert, ist schon ein Wagnis. Das kann man sich nur als Enkelin des damaligen Regisseurs Elia Kazan trauen: Zoe Kazan schreibt das Drehbuch für die Miniserie "Jenseits von Eden" auf Netflix (Start Mitte 2026).

Vorher lesen, ja oder nein?

Natürlich, John Steinbecks Klassiker, ein üppiges Generationenpanorama im Spiegel der Geschichte der USA, kann derzeit kaum aktuellere Lektüre sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Dtv John Steinbeck: „Jenseits von Eden“ (dtv).

736 Seiten. 19,95 Euro



Von Löwen, Hexen und Kleiderschränken Auch die "Narnia"-Buchreihe von C.S. Lewis wird nicht zum ersten Mal verfilmt. Aber mit Greta Gerwig als Drehbuchautorin und Regisseurin, die aus der pinken Puppe „Barbie“ einen humorvoll-feministischen Film konstruiert hat, sind die Erwartungen sehr hoch (26. November im Kino).

Vorher lesen, ja oder nein?

Wer will nicht manchmal durch den Kleiderkasten in eine andere Welt entkommen, also ja.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ueberreuter C.S. Lewis: „Das Wunder von Narnia“ (Ueberreuter).

176 Seiten. 15,95 Euro



Nachwehen eines Jubiläums Eigentlich war 2025 der 250. Geburtstag von Jane Austen. Aber da ist offenbar nicht alles rechtzeitig fertig geworden. Heuer kommt noch eine Filmversion von „Sinn und Sinnlichkeit“ (September) und auch im Herbst eine Netflix-Serie zu „Stolz und Vorurteil“.

Vorher lesen, ja oder nein?

Erfahrungsgemäß lesen nach Austen-Adaptionen immer alle Austen, also kann man da durchaus vorpreschen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Reclam Jane Austen: „Verstand und Gefühl“ (Reclam).

512 Seiten. 14,95 Euro



Wie Alice, nur aufwärts statt abwärts In Enid Blytons fast vergessenen „Der Wunderweltenbaum“ klettern drei Kinder regelmäßig, um allerlei Abenteuer mit Elfen und Gnomen zu erleben. Die Verfilmung mit Andrew Garfield und Claire Foy kommt am 30. Mai ins Kino.

Vorher lesen, ja oder nein?

Unbedingt ja, dieses fantasievolle, nostalgische, aber nicht altmodische Märchen sollten auch heutige Kinder kennenlernen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Cbj Enid Blyton: „Wunderweltenbaum“ (cbj Verlag).

288 Seiten. 13,95 Euro



Lektüre mit langer Vorlaufzeit Wochenlang stand "Lázár", der Roman des 22-jährigen Schriftstellers Nelio Biedermann zuletzt als Literatursensation auf den Bestsellerlisten. Die Filmrechte hat sich Tom Tykwer („Babylon Berlin“) gesichert – nicht für heuer, trotzdem spannend.

Vorher lesen, ja oder nein?

Ein Familienepos in altertümelnder Sprache und mit viel Sex – ein Film wird nie alles einfangen können, daher: Ja.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Rowohlt Nelio Biedermann: „Lázár“ (Rowohlt).

336 Seiten. 25,95 Euro



Zwei Autorinnen sind eine zu viel Eine Thriller-Schriftstellerin kann ihren Roman nach einem mysteriösen Unfall nicht beenden. Eine junge Ghostwriterin soll helfen, die zieht auch gleich ins Haus der Familie ein. Anne Hathaway und Dakota Fanning spielen in der Filmversion von Colleen Hoovers "Verity", die im Oktober ins Kino kommen soll.

Vorher lesen, ja oder nein?

Nein, zweimal dieselbe unausgegorene, verkrampfte Story muss man sich nicht antun.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Dtv Colleen Hoover: „Verity“ (dtv).

416 Seiten. 16,95 Euro



Kleine Revolte im Groß-Aquarium Die Doku „Mein Lehrer, der Krake“ war für Netflix ein tränenreicher Hit, es ist also kein Wunder, dass sich der Streamer noch weiteren emotionalen Oktopus-Content gesichert hat. Am 8. Mai startet die Verfilmung des bestsellers "Das Glück hat acht Arme" von Shelby van Pelt unter dem Originaltitel „Remarkably Bright Creatures“ mit Sally Field.

Vorher lesen, ja oder nein?

Das kommt drauf an: Wenn man Mensch-Tier-Freundschaften mit ein bisschen Kitsch mag, dann schon.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fischer Shelby van Pelt: „Das Glück hat acht Arme“ (Fischer Verlag).

464 Seiten. 14,95 Euro



Die Liebe zur Formel Die Streamingdienste Netflix und Amazon Prime Video bedienen sich fleißig an den aktuell beliebten Romanzen. Der Liebesroman "The Love Hypothesis", der die US-Autorin Ali Hazelwood in den BookTok-Adel erhoben hat, in dessen dürftiger Handlung es um die vorgetäuschte Liebe zwischen Wissenschaftern geht, die dann überraschenderweise nicht lang vorgetäuscht ist, kommt 2026 auf Prime.

Vorher lesen, ja oder nein?

Wenn man sich ein Bild darüber machen will, ob Film oder Buch formelhafter ist, dann ja. Sonst nein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Aufbau Ali Hazelwood: „The Love Hypothesis“ (Aufbau Taschenbuch Verlag).

470 Seiten. 12,95 Euro



Sprechende Schafe und Hirte Jackman. Schafhirte George Glenn liest seiner Herde jeden Abend aus Krimis vor. Als er eines Tages ermordet auf der Weide liegt, halten sich die Tiere dank dieser Vorbildung für geeignet, die Tat zu klären. Die Verfilmung von Leonie Swanns "Glennkill" mit Hugh Jackman und Emma Thompson und den Schafstimmen von Anke Engelke und Bastian Pastewka kommt am 15. Mai ins Kino.

Vorher lesen, ja oder nein?

Ja, denn dieser 2005 erschienene Krimi ist ein überaus charmanter Pionier des heute den Markt überschwemmenden Cosy-Crime-Genres.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Dumont Leonie Swann: „Glennkill“ (Dumont).

400 Seiten. 14,95 Euro



High Heels auf zu glattem Parkett In Kürze wird sich Anna Hathaway wieder in "Der teufel trägt Prada 2" als Assistentin von Meryl Streep in der Rolle der Mode-Titanin Miranda Priestley tyrannisieren lassen (ab 29. April im Kino). Der Film basiert wohl nicht auf der Fortsetzung, die Lauren Weisberger für ihren Bestseller geschrieben hat, die war eher grottig.

Vorher lesen, ja oder nein?

Nein, es wäre auch schwierig, auf Deutsch ist nicht einmal „Der Teufel trägt Prada“ erhältlich. Unverdrossene können aufs englische Original ausweichen. Unterhaltsam ist Teil eins allemal.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Goldmann Lauren Weisberger: „The Devil Wears Prada“ (HarperCollins).

400 Seiten. 11,95 Euro



Es regnet dann wieder mal Blut Man könnte denken, mit der doch recht wegweisenden Verfilmung des Stephen-King-Klassikers "Carrie" von Brian De Palma wäre das Thema eigentlich erledigt. Für Mike Flanagan, der schon „Spuk in Hill House auf die Netflix-Bildschirme brachte, aber nicht. Im Oktober kommt seine Serienversion auf Amazon Prime Video.

Vorher lesen, ja oder nein?

Selbstverständlich. Gerade Stephen-King-Verfilmungen sind oft so künstlerisch frei umgesetzt, dass der Vergleich noch überraschen kann.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lübbe Stephen King: „Carrie“ (Lübbe).

304 Seiten. 13,95 Euro



Als Hacken noch Kunst war Für Science-Fiction-Fans ist die „Neuromancer“-Trilogie von William Gibson Kult. Auf Apple+ startet im Herbst eine darauf basierende Serie. Die Hauptrolle des Konsolencowboys Henry Case soll Callum Turner (einer von vielen Gerüchtekandidaten für den neuen James Bond) spielen. Vorher lesen, ja oder nein?

Absolut. Es markiert die Geburt des Cyberpunks, eine Sci-Fi-Unterart, die unserer Gegenwart mitunter frappant ähnelt. Vielleicht fühlt man sich nach der Lektüre etwas besser gewappnet dafür.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Klett Cotta William Gibson: „Neuromancer“ (Klett-Cotta).

368 Seiten. 14,95 Euro



Der lange Weg ist das Ziel Ein wahres Mammut-Projekt hat sich Christopher Nolan angetan: eine Verfilmung der „Odyssee“ des Homer. Das starbesetzte Projekt (Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o und viele mehr) kommt am 16. Juli ins Kino.

Vorher lesen, ja oder nein?

Wenn man es noch nie gemacht hat, dann ja. Und selbst, wenn man es schon einmal gemacht hat, dann ja. Es ist selten so einfach, die Wiege der abendländischen Literatur ohne Filter zu bestaunen.