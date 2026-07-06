Ben Lerners Roman „Transkription“: Der Text ist aus den Fugen

Dieses Buch bietet Ihnen eine seltene Gelegenheit: Sie können den größten Albtraum jedes Journalisten nachspüren.

Der Erzähler des schmalen Bandes soll am Anfang Thomas, seinen alten Mentor – großer Künstler! wichtiger Intellektueller! –, interviewen, schmeißt aber sein Handy in die Abwasch. Weil das peinlich ist, tut er so, als liefe eine Aufnahme am kaputten Smartphone mit. Und erfindet später das, was das letzte Interview von Thomas werden sollte. Das hat jene Art von unangenehmen Folgen, bei denen man am liebsten mit dem Erzähler im Erdboden versinken würde.

Ben Lerner ist, das muss man an dieser Stelle vermerken, ein wahnsinnig kunstfertiger, gescheiter und auch lustiger Autor. Die New York Times feiert ihn als den „besten seiner Generation“.