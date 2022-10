Bei Jan Faktor sind die Überschriften „wurschtegal“

Die vielen Fußnoten, oft sind es drei pro Seite, kann man / soll man / muss man übersehen. „Oben“ reicht völlig.

„Oben“ findet das Ereignis statt: Feldforschung eines Trottels, wie Jan Faktor (Foto oben ) seinen „Helden“ nennt – zärtlich macht er das, Trottel haben – für ihn – etwas Nettes, sie genügen halt den Anforderungen der wankenden Welt nicht. DIESER Welt:

Geboren in Prag und ein 17 Jahre alter Jungtrottel, als der Prager Frühling niedergeschlagen wird; 1978 in die DDR gewechselt, nach Ostberlin, wo er als Schlosser und als Kindergärtner Arbeit findet und in der freien Zeit am Prenzlauer Berg, dem Fluchtort für Künstler und Unangepasste, untertaucht ...

Mit dem Porträt dieses Mannes meint sich Jan Faktor selbst, meistens zumindest: Der Roman des tschechisch-deutschen Schriftstellers ist stark autobiografisch.

Der heute 70-Jährige schüttet die Trauer über seinen toten Sohn mit viel Komik zu – aber so schelmisch kann „Trottel“ gar nicht sein: Das Drama bricht immer wieder durch, und das tut dann noch mehr weh, weil es bedeutet, dass es kein Drüberschwindeln geben kann.