Beethoven hatte im Sarg keine einzige seiner Locken mehr

Es ist so grotesk. Schon am Todestag hatte Beethoven keine einzige Locke mehr, alle Locken wurden verscherbelt. Sein Kopf wurde abgesägt, Knochen (laut DNA-Test: echte Knochen) tauchten sogar in San Francisco auf . Recherchen sind Grundlage des Buchs. Sogar den Hans Moser-Typ – Diener bei der Obduktion – gab es wirklich. Er hatte Beethovens Gehörorgan in einem Glasl jahrelang in der Wohnung stehen.

Eine Komödie. Und eine Tragödie. Und ein Dankeschön für die Musik.

Zeichnung oben: eine Skizze aus dem Comics

Peer Meter und Rem Broo (Zeichnungen):

„Beethoven

Unsterbliches Genie“

Carlsen Verlag.

144 Seiten.

22,70 Euro.

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern