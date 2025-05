Barbi Marković: "Ich bin die Marie Kondo der Literatur"

Auch wenn die Rezensentin das tatsächliche Eintreten der Vorsätze, die Barbi Marković an den Beginn ihrer nun als Buch erschienenen Poetikvorlesung „Stehlen, Schimpfen, Spielen“ gestellt hat, nicht beurteilen kann, so ahnt sie doch, es könnte knapp geworden sein. Denn man kennt das liebenswert-schrullige Understatement als häufiges Stilmittel der gebürtigen Serbin, die seit Langem in Wien lebt und mittlerweile zu den erfolgreichsten Autorinnen der Gegenwart gehört – und die trotz mehrfacher Auszeichnungen ihr Talent nach wie vor als „dubios, armselig“, beschreibt. Einfacher zu beurteilen ist da schon der kokette Vorsatz, die Vorlesung werde „überhaupt nicht langweilig“: Stimmt. Schließlich ist Marković erklärterweise die „Marie Kondo der Literatur. If it doesn’t spark joy – weg damit in die Mülltonne.“