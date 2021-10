Barbi Marković: Die Neunziger dürfen nicht zurückkehren

Es gab Computerspiele, brutale Kampfspiele auf der Sega-Konsole, aber erst wenn man einen Zahlencode eintippte, spritzte Blut.

So sah die unzensurierte Version aus; und so, schreibt Barbi Marković (Foto), so war Belgrad in den 1990ern: als hätte jemand ins reale Leben den Gewaltcode eingegeben.

Das war: „Die verschissene Zeit“, Krieg, Depressionen, Kakerlaken, Nationalinteressen und Geldscheine, die alle paar Wochen drei Nullen dazu bekommen haben („Die Nullen vermehrten sich wie die Kakerlaken“).

Die serbische Jugend wird von der Schriftstellerin – 1980 in Belgrad geboren und seit 2006 in Wien – beobachtet. Wie die Generation bestrebt ist, zu den Dieslerinnen und Dieslern zu gehören; obwohl die breiten Dieseljeans sauteuer waren (und sind).