Axel Hacke im Sprachland bei Aschenpudel und Tiftrienen

„Schauen Sie vorbei und lassen sie glücklich.“

Darum geht’s. Nicht nur auf der Speisekarte eines griechischen Restaurants in Deutschland.

Ist das nicht wunderbar, dass man dadurch an die Dissertation einer ehemaligen Ministerin erinnert wird? Auch bei diesem Rezept im Internet für „amerikanische Büffelflügel. Backen Sie 45 Minuten lang oder bis kochte da durch, Prügel häufig.“

Der deutsche Autor (und Kolumnist der Süddeutschen) Axel Hacke spaziert, wahrscheinlich mit seinem „Aschenpudel“, durchs Sprachland: So nennt er den Ort des Fehlermachens, des Missverstehens, der Überforderten. Dort gibt es „gefühlte und ungefühlte Donuts“, dort lebt der „Rächerlachs“, man kaut an einem „Kleiderbügel, gefüllt mit gegrilltem Käse“, und staunt über „Coffee to Go jetzt auch zum Mitnehmen!“