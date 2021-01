Asterix geht 2021 auf eine "lange Reise" - aber wohin?

Fünfter Band der neuen Macher

Der neue Band ist nach "Asterix bei den Pikten" (2013), "Der Papyrus des Cäsar" (2015), "Asterix in Italien" (2017) und "Die Tochter des Vercingetorix" (2019) das fünfte Album aus der Feder von Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen).

Damit wird der Zwei-Jahres-Rhythmus, den sich die beiden vorgenommen haben, eingehalten. Eine weitere Vorgabe der Autoren ist, dass nach einem Abenteuer, das in der Umgebung des gallischen Dorfes spielt, jeweils wieder eine Reise ansteht. Der 39. Band könnte also "Asterix in ..." heißen.

TV-Serie

2021 gibt es noch weitere Neuigkeiten aus dem Asterix-Universum, das René Goscinny und Albert Uderzo im Jahr 1968 erschufen. So soll die erste Animations-Fernsehserie aus dem Figurenkosmos laufen. "Idefix und die Unbeugsamen" wird eine Art Prequel zu den Asterix-Geschichten sein, spielt also im Jahr 52. v. Chr. Im deutschen Sprachraum kündigt Super RTL die Serie für Dezember 2021 an.

Ausstellung

Auf der Burg Malbrouck, im französischen Departement Moselle, unweit der deutschen Grenze, wird ab 3. April die Ausstellung "Asterix der Europäer" zu sehen sein.