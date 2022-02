Asako Yuzukis Roman "Butter" ist ein fetter Genuss

Auch wenn es nach Mitternacht ist, bis das Buch fertig gelesen ist: Man wird Hunger haben – am besten: frisch gekochter Reis mit Butterflocken und paar Tropfen Sojasauce.

„Butter“ ist der in die halbe Welt verkaufte Roman der Japanerin Asako Yuzuki (Foto oben). Sie mag Butter. Butter ist teuer und nicht so einfach in Tokio zu bekommen. Der Roman handelt vom Glück, denn es geht um gutes Essen.